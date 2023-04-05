Людей вивозили «на броньовиках». У Бєлгородської області знову трапилась «бавовна» (фото)

У середу, 5 квітня, у Бєлгородській області рф сталася чергова «бавовна».

Про це у Telegram повідомив В’ячеслав Гладков, губернатор регіону і опублікував фото.

Він заявив про нібито «мінометний обстріл» села Нова Таволжанка, мешканців якого довелося вивозити «на броньовиках».

«Постраждалих немає. Адміністрація сільського поселення оперативно вивезла на броньовиках мешканців будинків вулиць, що обстрілюються, на безпечну відстань», — написав він.

Крім того, за його словами, нібито уламками снарядів пошкоджено три будинки і три автомобілі — вибиті вікна, посічені фасади та покрівля.

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