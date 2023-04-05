На базі «Укроборонпрому» створять п’ять галузевих холдингів

Державний концерн «Укроборонпром» планують транспортувати в новий оборонний холдинг, який виглядатиме як невеликий корпоративний центр і галузеві холдинги за напрямками, які керуватимуться відповідно до стандартів НАТО.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив гендиректор держконцерну Юрій Гусєв.

За його словами, деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад, спецекспортери) і підпорядковуватимуться корпоративного центру.

«Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п’яти галузевих науково-виробничих об’єднань — бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі — відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО», — заявив Юрій Гусєв.

Також очільник «Укроборонпрому» припускає, що окремим холдингом у зв’язку з її потужним розвитком останнім часом може стати галузь безпілотної авіації. Юрій Гусєв не виключає, що до нього можуть долучитися приватні виробники, які наразі успішно реалізують свої завдання.

Гусєв додав, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію реалізують завдяки окремому закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і відповідно до якого Кабінету Міністрів 21 березня 2023 року ухвалив рішення. Таким чином уряд починає перетворювати «Укроборонпром» на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі. Цей документ дозволить впроваджувати стандарти ОЕСР та НАТО, залучати інвестиції, ремонт і створювати нових видів озброєння та військової техніки.

Раніше в «Укроборонпромі» розкрили подробиці про новий безпілотник із запасом ходу 1000 км.

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