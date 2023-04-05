Хорватія запропонувала лікувати українських військових

Уряд Хорватії пропонує лікування та реабілітацію пораненим українським військовим.

Про це заявив міністр у справах ветеранів Томо Медвед, передає Amazing Ukraine із посиланням на Euractiv.

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«Ми очікуємо, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців, які будуть відправлені на лікування до Хорватії. Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми в наших ветеранських центрах», – зазначив Медвед.

У Хорватії на сьогодні є два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 років і планується відкриття ще двох.