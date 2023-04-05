Повінь – зміна системи

Menu
Close

Хорватія запропонувала лікувати українських військових

05.04.2023

Уряд Хорватії пропонує лікування та реабілітацію пораненим українським військовим.

Про це заявив міністр у справах ветеранів Томо Медвед, передає Amazing Ukraine із посиланням на Euractiv.

Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

«Ми очікуємо, що Україна підготує першу групу з 20 поранених бійців, які будуть відправлені на лікування до Хорватії. Після одужання вони будуть залучені до реабілітаційної програми в наших ветеранських центрах», – зазначив Медвед.

У Хорватії на сьогодні є два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 років і планується відкриття ще двох.

  • Україна започатковує нову державну політику з розмінування територій
  • Німецький Bayer інвестує в Україну €60 мільйонів
  • Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
  • Великдень 2023: дата свята, традиції та звичаї
  • У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
  • Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
  • «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
  • Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
  • Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф
  • У Франції видали підручник-самовчитель української мови
 