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Норвегія передала українським прикордонникам понад сотню генераторів та інше обладнання

05.04.2023

Українські прикордонники у межах співробітництва Агентства з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія та Державної прикордонної служби України отримали понад сотню генераторів та інше майно, що дозволить забезпечити безперервне функціонування системи з протидії радіаційним загрозам на державному кордоні та у прикордонні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У межах співробітництва Агентства з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія та Державної прикордонної служби України прикордонники продовжують отримувати цільову допомогу. Головна мета підтримки – забезпечення необхідної автономності та належної життєдіяльності”, – ідеться в повідомленні.

На даному етапі співпраці прикордонники отримали більше сотні генераторів та інше речове майно.

Зазначена допомога дозволить забезпечити безперервне функціонування системи із протидії радіаційним загрозам.

У ДПСУ зауважили, що протягом 2023 року також очікується розширення співробітництва із норвезькими колегами у сфері забезпечення радіаційної безпеки в Україні та регіоні шляхом забезпечення прикордонних підрозділів засобами індивідуального захисту, додатковими генераторами та спеціальним обладнанням у сфері моніторингу радіаційної обстановки.

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