Повінь – зміна системи

Menu
Close

Польські партнери передали Рівненщині 30 комп’ютерів для укриттів

05.04.2023

З Польщі на Рівненщину. Цього разу регіон-партнер, а саме Вармінсько-Мазурське воєводство,  передав 30 комп’ютерів для укриттів. Їх розподілять між обласними закладами освіти інтернатного типу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Читай також: Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики

Очільник області також нагадав, що така ініціатива – це результат останньої робочої поїздки до Польщі. Саме тоді вдалося домовитися про підтримку Рівненщини не лише Вармінсько-Мазурським воєводством, а й розпочали співпрацю з Підляським регіоном. 

Віталій Коваль подякував полякам, що продовжують підтримувати Рівненщину.

  • Україна започатковує нову державну політику з розмінування територій
  • Німецький Bayer інвестує в Україну €60 мільйонів
  • Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
  • Великдень 2023: дата свята, традиції та звичаї
  • У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
  • Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
  • «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
  • Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
  • Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф
  • У Франції видали підручник-самовчитель української мови
 