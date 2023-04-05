Польські партнери передали Рівненщині 30 комп’ютерів для укриттів

З Польщі на Рівненщину. Цього разу регіон-партнер, а саме Вармінсько-Мазурське воєводство, передав 30 комп’ютерів для укриттів. Їх розподілять між обласними закладами освіти інтернатного типу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
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Очільник області також нагадав, що така ініціатива – це результат останньої робочої поїздки до Польщі. Саме тоді вдалося домовитися про підтримку Рівненщини не лише Вармінсько-Мазурським воєводством, а й розпочали співпрацю з Підляським регіоном.
Віталій Коваль подякував полякам, що продовжують підтримувати Рівненщину.
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