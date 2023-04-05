В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму

В Україні вперше винесли вирок за депортацію кримчан з тимчасово окупованого півострова. Голова Армянського міського суду отримала заочно 10 років ув’язнення. Її визнали винною у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це 5 квітня повідомив Офіс генерального прокурора України.

«Служба безпеки спільно зі слідчими Нацполіції зібрала беззаперечні докази вини окупаційної «судді», яка сприяє примусовому видворенню кримчан з території тимчасово захопленого півострова», — йдеться у повідомленні.

Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого «Армянського міського суду Республіки Крим».

Перебуваючи на «посаді», вона ухвалювала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання «правил перебування» на захопленій території.

Зокрема, з 2014 року вона ухвалила «судові» рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів.

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