До відновлення Харківщини приєднаються нові міжнародні партнери

Відбулося перше засідання української фокус-групи Асамблеї європейських регіонів з питань України. У засіданні взяли участь члени АЄР, представники уряду Каталонії (Іспанія) та графства Мейо (Ірландія), голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко та керівництво Закарпатської, Кіровоградської, Львівської та Одеської обласних рад.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Створення таких фокус-груп допоможе поєднати з європейськими регіонами більше українських областей, а також надасть значний поштовх для відбудови України. На засіданні фокус-групи була представлена найкраща практика співпраці австрійського регіону Бургенланд та Закарпатської області.

Голова Харківської обласної ради подякувала президенту АЄР Магнусу Бернтссону і генеральному секретарю АЄР Крістіану Спару за підтримку народу України та приєднання Харківської області до асамблеї у 2022 році. Також Тетяна Єгорова-Луценко розповіла про готовність регіону до відновлення.

– Приєднання до авторитетної європейської спільноти відкрило нові можливості для Харківської області на європейському і міжнародному рівні. Це сприятиме економічному та гуманітарному розвитку, взаємовигідному обміну досвідом, налагодженню партнерських стосунків. Території Харківської області на сьогодні здебільшого деокуповані завдяки ЗСУ та підтримці міжнародних партнерів із забезпеченням необхідним військовим обладнанням. Але тривають і досі бої та ракетні обстріли нашого регіону. Незважаючи на це, сьогодні регіон і мешканці готові до відновлювальних робіт, – зауважила очільниця Харківської облради.

Українські учасники фокус-групи розповіли про невідкладні запити своїх регіонів, пріоритети їх розвитку та відбудови. Зі свого боку учасники АЄР представили бачення щодо налагодження партнерських відносин з українськими регіонами. Тож, за словами координатора по роботі з членами АЄР Джастіна Семмона, зараз громадам допомагатимуть у миттєвих запитах – гуманітарна допомога, надання генераторів. Наступний етап орієнтований на майбутнє – реконструкція пошкоджених об’єктів, розбудова потенціалу регіону.

Як зазначила Тетяна Єгорова-Луценко, немає жодних сумнівів, що Харківщина стане надійним партнером для європейських регіонів та ефективним майданчиком у реалізації спільних проєктів. Попри те, що в країні діє правовий режим воєнного стану, на сьогодні п’ять потужних міжнародних партнерів долучилися до відновлення Харківщини в різних напрямах. Також тривають перемовини з іншими європейськими регіонами, що прагнуть співпрацювати.

– Харківщина потребує допомоги, у тому числі гуманітарної. Водночас ми маємо чіткий післявоєнний план відновлення Харківської області та прагнемо напрацьовувати проєкти щодо нових можливостей для участі у відновленні регіонів-партнерів. Для нас дуже важливе регіональне партнерство, – підкреслила голова облради.