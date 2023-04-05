Укренерго отримало понад €700 мільйонів кредитів від партнерів

Міжнародні партнери та донори надали НЕК «Укренерго» понад 700 млн євро кредитів для відновлення енергосистеми.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Станом на сьогодні ми отримали від європейських партнерів та донорів більше 700 мільйонів євро кредитів під мінімальний відсоток. Всі ці гроші працюватимуть для того, щоб захищати українського споживача», – сказав Кудрицький під час спільного візиту на один з об’єктів «Укренерго» з віцеканцлером, міністром економіки та енергетики Німеччини Робертом Габеком та послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен.

За його словами, тільки німецькі оператори Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій Укренерго.

«Так працює справжня європейська інтеграція – разом ми стаємо сильнішими і зможемо краще протистояти енергетичному шантажу росії», – додав очільник Укренерго.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики розподілило між 111 підприємствами енергетичного сектору 6 тис. т обладнання, яке надали міжнародні партнери як гуманітарну допомогу.