Священники УПЦ МП з ломом та вогнегасниками не пускали вірян до храму відспівати полеглого бійця (відео)

У середу, 5 квітня, у селі Задубрівка Чернівецької області священники УПЦ МП відмовлялися пускати вірян ПЦУ, які прийшли на прощання з загиблим військовослужбовцем. Труну занести в храм московські попи теж не дозволили, тому вірянам довелося зайти в храм силою.

Про це повідомляє Суспільне.Чернівці з місця події і публікує відео сутички.

Парафіянка Православної церкви України Сідора розповіла, що вперше за чотири роки змогла потрапити до цієї церкви — до цього доводилося молитися на дворі, бо цей храм належить УПЦ МП.

«Сьогодні ховаємо третього воїна з нашого села. Їх усіх не заносили до церкви. Люди зійшли, бо вже не могли цього терпіти. Ми маємо документи, що можемо користуватися храмом. Мама (полеглого героя — Прим. Ред.) просила занести тіло до церкви. Спочатку хотіли добитися цього мирним шляхом, але довелося силою», — розповідає Сідора.

За словами одного з присутніх чоловіків на ім’я Олександр, вони зайшли до храму через бічні двері, але там їх зустріли три невідомих та священник.

«Вони використовували проти нас вогнегасники, щоб не пустити до церкви. Але ми змогли зайти. Центральні двері храму вони підперли ломом. Ми це акуратно прибрали й відкрили двері, щоб занести тіло героя всередину», — розказав Олександр.

Зауважимо, це не вперше представники УПЦ МП відмовляються пускати до своїх храмів людей, які хочуть попрощатися із загиблими героями. Мешканці села Задубрівка про щонайменше три таких випадки.

Також, раніше на Буковині СБУ викрила священника, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.

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