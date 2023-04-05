Песах 2023: дата святкування та традиції єврейського свята

Часто можна почути, що Песах — це єврейський Великдень. Насправді ці свята мають зовсім різні правила і традиції.

Chas News розповідає, що це за свято Песах, як його відзначають та які є заборони та обмеження під час святкування.

Коли святкують Песах

За єврейським календарем Песах відзначають на 14 день місяця Нісан. Це перший місяць біблійного року в єврейському календарі, який триває приблизно до березня-квітня григоріанського числення. Песах святкується протягом 7 днів в Ізраїлі та 8 днів за його межами.

У 2023 році свято випадає на 6 квітня. Варто зазначити, що доба в єврейському календарі починається з вечора попереднього дня. Таким чином Песах починається ввечері 5 квітня.

Закінчиться святкування Песаха 12 квітня в Ізраїлі та 13 квітня за кордоном.

Історія свята Песах

Назва «Песах» походить від слова «пасах», яке означає «то, що пройшов повз, оминув». Це свято присвячене історії виходу євреїв з Єгипту та старозавітним 10 карам.

Після того, як фараон відмовився на прохання Мойсея відпустити євреїв з рабства, на Єгипет обрушилися 10 кар. Останньою з них стала смерть усіх первістків у кожному домі.

Напередодні Бог наказав євреям зарізати ягнят, засмажити м’ясо, а кров’ю жертовних тварин позначити свої будинки. Вночі ангел смерті «пройшов повз» будинків євреїв, а в інших будинках загинули всі первістки. Помер і син фараона.

Після цього фараон вирішив відпустити євреїв і 600 тис. юдеїв залишили Єгипет. Але після фараон передумав і відправив за євреями гонитву. Червоне море розступилося перед Мойсеєм та його людьми, але зімкнулося перед єгиптянами, які змогли переслідувати цей народ.

Інші назви свята:

Хаг а-Мацот — у пам’ять про те, що євреї харчувалися мацою в роки рабства.

Хаг а-Авів — свято весни, коли відзначається свято.

Хаг а-Херут — на згадку про Вихід з Єгипту.

Традиції єврейського Песаха

Насамперед юдеї проводять дні в молитві та читанні Тори. Проте Песах полягає не лише в цьому.

У перший і другий день юдеї проводять ритуальну вечерю, яка називається Седер. На столі не може бути багато страв, тому приблизне меню таке:

маца

бейца — зварені круто або запечені в духовці яйця

м’ясо на кістці

страви з гіркими травами та гірка зелень

вода з розведеною ложкою солі, щоб вмочати зелень

фрукти та страви з них

Після цих страв можуть подавати фаршировану рибу. З напоїв дозволено вино та сік. Один келих потрібно обов’язково залишити для пророка.

З третього по шостий день віряни можуть виходити на роботу, але працювати не заведено. А сьомий і восьмий день — знову святкові. Песах завершують молитвою, а також вживанням маци та вина.

Що не можна робити під час Песаха

Заборонено вживати та тримати вдома продукти, виготовлені в результаті бродіння або виготовляють на заквасці та дріжджах.

Не можна користуватися звичайним посудом, оскільки він вбирає в себе заборонені продукти протягом року.

У перший і в останній день Песаха заборонено виконувати будь-яку роботу.

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