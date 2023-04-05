Парламент Латвії ухвалив закон про обов’язкову військову службу

В Латвії ухвалили закон про обов’язкову військову службу, а перший призов відбудеться цього літа.

Про це йдеться у рішенні парламенту Латвії, пише Delfi.

Призову на службу національної оборони підлягають чоловіки та жінки від 18 до 27 років. Строк служби — 11 місяців. У громадян буде можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Якщо, до прикладу, громадянин Латвії здобуває освіту на момент призову, він має відслужити протягом року після закінчення навчання.

Запроваджуються різні відстрочки, наприклад, щодо догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Не підлягає заклику громадянин, який також має громадянство іншої держави, якщо він уже проходив військову службу за кордоном. Така людина може подати заяву про службу добровільно. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

Цього літа призвуть перших 300 молодих людей, у січні 2024 — ще 300. Вони будуть добровольцями. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп’ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.

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