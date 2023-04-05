На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на Володимира Сівковича та фсб рф (фото)

Служба безпеки України і Держбюро розслідувань викрили у Київській області 15 компаній, які працювали на підозрюваного у державній зраді та шпигунстві ексзаступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича та федеральну службу безпеки росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

По цій справу силовики провели тридцять обшуків у п’ятнадцяти кампаніях, що займаються торгівлею автотранспортом, надають рієлторські та фінансові послуги.

За даними слідства, саме Сівкович курує діяльність так званого «політичного офісу» у Москві, який організували за вказівкою фсб. Цей офіс координував роботу агентурних мереж у прифронтових районах.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Під час обшуків там знайшли зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

Дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

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