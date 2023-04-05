В Україні вперше пересадили шкіру дитині від посмертного донора (фото)

Лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая вперше в Україні пересадили однорічному хлопчику з Львівщини, який обпік 25% тіла, шкіру від посмертного донора. Донорська шкіра захистила обпечені ділянки від інфікування і створила максимально природні умови для якнайшвидшого загоєння ран. А за кілька тижнів йому провели аутотрансплантацію – закрили рани вже власною шкірою, повідомили у лікарні і розповіли історію порятунку маленького Андрія.

Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки. Його мама Наталя відволіклась, аби приготувати кашу. Та вже за мить почула крик — малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток.

Хлопчика одразу госпіталізували. У реанімації медики всю ніч намагалися стабілізувати стан однорічної дитини. І їм це вдалося. Однак шкіра хлопчика місцями була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно.

В результаті опікові хірурги пересадити Андрійкові шкіру від посмертного донора. Цей метод уже давно застосовують медики за кордоном, утім в Україні цей випадок — перший. До цього кроку львівські медики готувалися кілька років.

За їхніми словами, таку операцію змогли провести, зокрема, завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію.

У Першому медоб’єднанні також розповіли, що хлопчик вже вдома. До медзакладу повертається лише на перев’язки.

Далі на нього чекає реабілітація. Тепер найголовніше завдання для батьків — робити спеціальні вправи з Андрійком, аби сповільнити ріст рубців.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні вперше успішно пересадили кістковий мозок від неродинного донора дорослій пацієнтці.

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