У «Дії» зʼявилася нова військова облігація «Ялта»

У застосунку «Дія» відтепер можна купити ще одну військову облігацію — «Ялта».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Її можна купити без комісії, податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно. Вкладники отримають гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року.

Крім «Ялти», у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більшість власників облігації «Енергодар» уже отримали суму вкладу та відсоток.

Нагадаємо, раніше Chas News розповідав, скільки коштують військові облігації та як їх придбати.

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