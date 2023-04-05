Китай дружить з росією не «безмежно», а тривала війна не в його інтересах

У середу, 5 квітня, з візитом до Китаю прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон.

Вони не приховують, що сподіваються вплинути на роль Китаю у завершенні війни в Україні.

Напередодні Макрон відверто сказав, що враховуючи близькі відносини Китая і росії , очевидно, що Китай — чи не єдина країна в світі, яка здатна вплинути на путіна щодо завершення кровопролиття в Україні.

Сhas News зібрав перші заяви політиків і дипломатів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном «спробує залучити Китай до спільної відповідальності за мир і стабільність у міжнародних питаннях», зокрема щодо завершення війни в Україні. Він нагадав, що раніше Китай заявляв про підтримку територіальної цілісності України.

«Діалог із Китаєм є незамінним… Принципи територіальної цілісності й суверенітету націй є частиною Статуту ООН, на дотриманні якого наполягає Китай, і захищати ці принципи означає рухатися вперед разом і намагатися знайти шлях до миру», — сказав Макрон.

Також президент Франції прокоментував мирний план, який Китай запропонував у лютому. Макрон зазначив, що Франція не повністю з ним погоджується, але цей план «показує бажання Китаю взяти на себе зобов’язання щодо вирішення конфлікту».

Окремо Макрон застеріг Пекін від надання росії зброї та іншої військової підтримки. Президент Франції нагадав позицію ЄС: кожна країна, яка надає допомогу росії у війні проти України, стає співучасником агресії і порушником міжнародного права.

«Від самого початку конфлікту ми вирішили допомагати жертв, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником порушення міжнародного права», — сказав Макрон.

На його переконання, надання зброї росії не є в інтересах Китаю, оскільки для нього не вигідне подальше затягування війни в Україні.

Посол Китаю — про дружбу з рф і переговори Сі та Зеленського

Також напередодні візиту європейських лідерів до Пекіну кількома цікавими заявами відзначився Фу Цун, посол Китаю в ЄС.

Він зазначив, що деякі люди «навмисно неправильно тлумачать» відносини Пекіна і Москви. За його словами, минулорічні заяви володимира путіна та Сі Цзіньпіна про «безмежну дружбу» рф і Китаю — це «не що інше, як риторика».

Дипломат наголосив, що Китай не підтримує росію у війні проти України і не визнав анексію рф окупованих територій України.

Водночас Пекін не засудив вторгнення через те, що розуміє заяви росії про «оборонну війну проти вторгнення НАТО», а також тому, що китайський уряд вбачає причини початку конфлікту складнішими, ніж їх подають західні лідери.

Також Фу Цун прокоментував відсутність діалогу між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським. Раніше президент України наголошував на важливості зустрічі із китайським лідером. Дипломат пояснив, що Сі поки що «дуже зайнятий».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.