Остап Ступка напідпитку скоїв ДТП у Києві: актору оголосили підозру (фото)

Правоохоронці оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху українському актору Остапу Ступці, який пізно ввечері 4 квітня у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі столиці. У разі доведення вини — йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію за фактом дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Ступка на своєму автомобілі Range Rover протаранив машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого в результаті ДТП доставили в лікарню з численними травмами.

На місце події прибула поліція. Актора відразу ж затримали, зараз на нього відкрили кримінальну справу. Артисту загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням прав на водіння транспортним засобом. Прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові.

Наразі порушнику повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Автомобіль, яким керував підозрюваний вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

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