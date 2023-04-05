Рожевий Повний місяць 6 квітня 2023 року: чого не можна робити в цей день

У четвер, 6 квітня о 6:34 за Києвом спостерігатиметься повний Місяць. Точніше, як вказують астрономи, Рожевий повний Місяць, або Рожева повня.

Сhas News розповідає, чого не варто робити під час Рожевого повного Місяця і, навпаки, якими діями можна привабити вдачу.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Повний місяць у квітні 2023 року

Повна фаза Місяця у квітні 2023 припадає на Терези — символ балансу. Астрологи це трактують як можливість відновити енергетичний баланс, набути гармонії в особистому житті, відновити чесність у стосунках з партнером.

Що не можна робити на повний Місяць 6 квітня 2023 року

Ухвалювати поспішні рішення.

Займатися самокопанням та порівнювати себе з іншими.

Повертатися до згубних звичок.

Ухвалювати поспішні рішення.

Піддаватися негативу.

Що варто робити на повний Місяць

Провести час на природі, медитувати.

Думати про здійснення своїх цілей.

Дякувати усьому всесвіту і конкретним людям, особливо, близьким.

Відігнати від себе негативні емоції.

Ритуали на Повний місяць щоб привабити вдачу і здобути баланс

Візуалізація бажань — запишіть на папірець те, чого ви прагнете. Аркуш можна підставити під світ Повного місяця, а потім покласти собі під подушку.

Вираз подяки — складіть список тих, кому хочете висловити подяку і зробіть це у день Повного місяця.

Звільнення від негативу — під час медитації уявіть, як негатив фізично залишає вас. Також пам’ятайте, що лад у душі поєднаний із ладом у речах. Тому зробіть прибирання, перестановку, позбудьтеся зайвих, зламаних і непотрібних речей.

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