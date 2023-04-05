6 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 квітня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. А ще — Міжнародний день асексуальності.

В Індонезії — Національний день рибалки.

Шотландські діаспори США і Канади відзначають День тартану. В цей день у 1320 році, під час війни за незалежність від Англії, підписали Арбротську декларацію про незалежності Шотландії. Свято присвячене шотландській спадщині і традиціям. В цей день влаштовують фестивалі шотландської музики і танців, куштую традиційні страви та п’ють скоч.

В Австралії сьогодні — День «Матильди, що вальсує». Waltzing Matilda — це написана у 1895 році пісня в народному стилі, яку називають буш-баладою і вважають неофіційним гімном країни.

А в США — Переддень нового пива. Завтра, 7 квітня, в Америці відзначають Національний день пива — на честь річниці набуття чинності закону Каллена-Гаррісона у 1933 році. Він узаконив продаж пива із вмістом алкоголю 3,2%. Президент Рузвельт, коли підписував закон, промовив: «Думаю, зараз саме час випити пива». Отже, день 6 квітня в США називають Передднем нового пива. В сенсі: свято наближається, чому б не хильнути келих ще з вечора!

Яке релігійне свято 6 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Захарія, який був постником в Далеких печерах Києво-Печерської лаври. Їв він самі зерна і овочі після заходу сонця та пив воду. Його мощі зберігають у Дальніх печерах.

Також сьогодні — переддень Благовіщення Пресвятої Богородиці.

День ангела 6 квітня

Іменини в цей день святкують Артемій, Володимир, Захар, Петро, Степан, Яків.

Які історичні події стались 6 квітня

1199 — під час війни з Францією загинув англійський король Річард Левине Серце.

1453 — почалась облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II.

1652 — нідерландець Ян Ван Рібек заснував у Південній Африці форт Кейптаун.

1748 — в Італії виявили руїни міста Помпеї.

1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував прообраз сучасного велосипеда.

1896 — в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри.

1909 — американці Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли Північного полюса.

1994 — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди і Бурунді.

2016 — мешканці Нідерландів на консультативному референдумі висловились проти асоціації України і ЄС.

Хто народився 6 квітня

1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик.

1812 — Олександр Герцен, російський письменник, революціонер-демократ.

1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.

1836 — Микола Скліфосовський, український і російський хірург.

1890 — Антон Фоккер, нідерландський авіаконструктор.

1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.

1928 — Джеймс Дьюї Вотсон, американський біохімік, що спільно з Френсісом Криком розшифрував структуру ДНК, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1962 року.

1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер.

1945 — Боб Марлі, ямайський музикант.

1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант, один із засновників гурту Accept.

1968 — Іван Гецко, український футболіст, автор першого голу збірної України.

1970 — Ірина Білик, українська співачка.

1973 — Олександр «Фоззі» Сидоренко, український музикант.

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