6 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 квітня
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. А ще — Міжнародний день асексуальності.
В Індонезії — Національний день рибалки.
Шотландські діаспори США і Канади відзначають День тартану. В цей день у 1320 році, під час війни за незалежність від Англії, підписали Арбротську декларацію про незалежності Шотландії. Свято присвячене шотландській спадщині і традиціям. В цей день влаштовують фестивалі шотландської музики і танців, куштую традиційні страви та п’ють скоч.
В Австралії сьогодні — День «Матильди, що вальсує». Waltzing Matilda — це написана у 1895 році пісня в народному стилі, яку називають буш-баладою і вважають неофіційним гімном країни.
А в США — Переддень нового пива. Завтра, 7 квітня, в Америці відзначають Національний день пива — на честь річниці набуття чинності закону Каллена-Гаррісона у 1933 році. Він узаконив продаж пива із вмістом алкоголю 3,2%. Президент Рузвельт, коли підписував закон, промовив: «Думаю, зараз саме час випити пива». Отже, день 6 квітня в США називають Передднем нового пива. В сенсі: свято наближається, чому б не хильнути келих ще з вечора!
Яке релігійне свято 6 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Захарія, який був постником в Далеких печерах Києво-Печерської лаври. Їв він самі зерна і овочі після заходу сонця та пив воду. Його мощі зберігають у Дальніх печерах.
Також сьогодні — переддень Благовіщення Пресвятої Богородиці.
День ангела 6 квітня
Іменини в цей день святкують Артемій, Володимир, Захар, Петро, Степан, Яків.
Які історичні події стались 6 квітня
1199 — під час війни з Францією загинув англійський король Річард Левине Серце.
1453 — почалась облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II.
1652 — нідерландець Ян Ван Рібек заснував у Південній Африці форт Кейптаун.
1748 — в Італії виявили руїни міста Помпеї.
1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував прообраз сучасного велосипеда.
1896 — в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри.
1909 — американці Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли Північного полюса.
1994 — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди і Бурунді.
2016 — мешканці Нідерландів на консультативному референдумі висловились проти асоціації України і ЄС.
Хто народився 6 квітня
1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик.
1812 — Олександр Герцен, російський письменник, революціонер-демократ.
1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.
1836 — Микола Скліфосовський, український і російський хірург.
1890 — Антон Фоккер, нідерландський авіаконструктор.
1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.
1928 — Джеймс Дьюї Вотсон, американський біохімік, що спільно з Френсісом Криком розшифрував структуру ДНК, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1962 року.
1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер.
1945 — Боб Марлі, ямайський музикант.
1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант, один із засновників гурту Accept.
1968 — Іван Гецко, український футболіст, автор першого голу збірної України.
1970 — Ірина Білик, українська співачка.
1973 — Олександр «Фоззі» Сидоренко, український музикант.
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