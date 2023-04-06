Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 квітня

За минулу добу українські військові знищили 390 окупантів, два танки і гелікоптер.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 квітня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб,
- танків ‒ 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,
- артилерійських систем – 2714 (+7) од,
- РСЗВ – 532 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 281 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 302 (+3).
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