Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 квітня

06.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 390 окупантів, два танки і гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб,
  • танків ‒ 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2714 (+7) од,
  • РСЗВ – 532 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 281 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,
  • спеціальна техніка ‒ 302 (+3).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 