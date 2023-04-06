Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 квітня

За минулу добу українські військові знищили 390 окупантів, два танки і гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 квітня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб,

танків ‒ 3631 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) од,

артилерійських систем – 2714 (+7) од,

РСЗВ – 532 (+0) од,

засоби ППО ‒ 281 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 302 (+3).

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