В Офісі президента допустили можливість переговорів з росією до повернення Криму

Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу президента, допустив можливість перемовин з рф перед тим, як повертати Крим військовим шляхом.

Про це він сказав у коментарі Financial Times.

«Якщо ми успішно досягнемо наших стратегічних цілей на полі бою і вийдемо на адмінокрдон з Кримом — ми готові почати дипломатичний етап і обговорити це питання. Але це не означає, що ми виключаємо звільнення військовим шляхом», — зазначив посадовець.

Financial Times зазначає, що слова заступника голови ОП можуть заспокоїти тих західних посадовців, які не вірять у можливості України повернути Крим силами армії.

Нагадаємо, нещодавно радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Україна зможе деокупувати Крим протягом п’яти-семи місяців.

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