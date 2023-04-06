Мельник: німців переконують, що вони зробили ледь не забагато для України

Андрій Мельник, заступник голови МЗС та колишній посол у Берліні, заявив, що німецькій громадськості насаджують наратив про надмірну допомогу Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словам, Києву вдалося отримати від Берліна озброєння на понад €3 млрд, але в німецькому суспільстві зараз поширюється шкідливий наратив.

«Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині», — пояснив Мельник.

Він додав, що тема війни в Україні вже близько двох місяців не отримує основну увагу головних журналів та політичних ток-шоу у ФРН.

«Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо», — зазначив заступник міністра.

Мельник також заявив, що зараз в Німеччині практично нема громадського тиску щодо нарощення військової допомоги Україні.

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