Ситуація у Бахмуті постійно змінюється, йде позиційна війна — ЗСУ

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, розповів про ситуацію в Бахмуті станом на 6 квітня в ефірі телемарафону.

За словами прессекретаря, у місті йде позиційна війна, розстановка сил постійно змінюється. У Бахмуті тривають вуличні бої, тому говорити про те, хто скільки території контролює, зараз складно.

«Противники можуть захопити якийсь будинок, але після важкого нашого ураження по них окупанти можуть відійти, й наші військовослужбовці можуть взяти ці позиції. Іноді противнику вдаються якісь дії. Бої в міській забудові — один із найскладніших видів бою», — сказав Череватий.

Речник уточнив, що за минулу добу в Бахмуті відбулись 19 боєзіткнень, знищений 71 окупант.

Тим часом Сили спеціальних операцій оприлюднили кадри боїв у Бахмуті очима бійців.

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