Митрополит Павло володіє маєтком за $1 млн та дорогими автівками — Bihus (фото, відео)

Розслідувачі показали, яким майном володіє колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь), якого нещодавно звинуватили за кількома статтями. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Як з’ясували журналісти, з 2016 року митрополиту належить машина Mercedes-Benz Gle 350 2013 року випуску, який коштував $53 тис. У січні 2022-го він придбав мікроавтобус Mercedes-Benz 220 за приблизно $88 тис. Також митрополита помічали на мерседесі, який коштує від $135 тисяч, але юридично він йому не належить.

У селі Вороньків на Київщині Павло Лебідь має двоповерховий будинок на 580 кв. м. У 2016 році його виставляли на продаж за $1,3 млн. Також на території є двоповерховий гостьовий будинок площею 170 кв.м.

Належить митрополиту і майновий комплекс зі складами та корівниками, а в Печерському районі Києва він має двоповерховий будинок на 546 кв.м. Як повідомляли ЗМІ, там є турецька лазня, сауна, басейн та окремий ліфт.

Нагадаємо, СБУ вручила підозру митрополиту Павлу (Лебедю). Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та у поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію.

1 квітня суд призначив йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 днів з зобов’язанням носити електронний браслет.

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