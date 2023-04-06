У Запоріжжі затримали зрадника, який фіксував наслідки ракетного удару (фото)

СБУ затримала у Запоріжжі ворожого інформатора, який фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці 22 березня.

Завданням чоловіка було збирати інформацію про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста. Так окупанти готувались до нових обстрілів регіону.

Зрадником виявився місцевий працівник IT-сфери, якого завербували російські спецслужби. Під час обшуків вдома у фігуранта виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом.

Нагадаємо, СБУ також зібрала докази на колишнього настоятеля храму Ізюмської єпархії УПЦ МП, який підтримував російських військових.

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