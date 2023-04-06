Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України сягнули $31,9 млрд, що є рекордним показником за останні 11 років.

Про це повідомили в Нацбанку України.

Такий ріст пояснюється надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

В НБУ підрахували, що на валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $5 млрд від Канади, ЄС, США та інших джерел. На погашення державного боргу Україна виплатила $486 млн, ще $638 млн перерахували МВФ.

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