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Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру від СБУ (відео)

06.04.2023

СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників.

Як заявили в Службі безпеки, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ. Під час розробки використали російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. 

На новому сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, та закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.

Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У спецслужбі не назвали імені священника, проте єпархію очолює митрополит Черкаський та Канівський Феодосій (Снігірьов). Це не перша підозра священнослужителя, у лютому 2023 року його звинуватили у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

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