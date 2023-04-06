Україна домовилась з Польщею про спільне виробництво 125-мм танкових снарядів

Польща та Україна домовились про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125-мм.

Про це розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Напередодні, 6 квітня, під час офіційного візиту президента Зеленського до Польщі одне з підприємств «Укроборонпрому» та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) підписали Меморандум про взаємодію у сфері виробництва танкових боєприпасів.

Як повідомили в «Укроборонпромі» у рамках угоди планують розгорнути нові виробничі лінії, які розраховані на виготовлення значних обсягів снарядів для 125-мм танкових гармат.

Для будівництва нового виробництва розглядають тільки польські міста через високий ризик ракетних ударів по території України. Але над розробкою боєприпасів працюватимуть обидві сторони — Україна зі свого боку надасть технології та фахівців.

«Нарощування виробництва боєприпасів — головна задача МінСтратегПрому на даний момент. Як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами», — додав Камишін.

Раніше chas News повідомляв, що в Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників — як вони виглядають.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.