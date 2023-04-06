Поліцейські незаконно перевозили чоловіків за кордон: ДБР викрили схему

Працівники ДБР викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних закордон, яку організував поліцейський.

Попередньо, такий «бізнес» діяв з травня 2022 року, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронцю з райуправління поліції Сумщини допомагали його колеги та працівники інших держустанов: одні шукали чоловіків, які хочуть виїхати, інші — проводили «інструктажі» та займалися організаційними питаннями.

Вартість такої подорожі становила $5 тис. У «послугу» входило переправлення з Одеси до Кишинева. Ділки перевозили чоловіків, використовуючи свої службові повноваження.

Правоохоронці викрили організатора схеми, коли він отримував гроші від чергового «клієнта».

Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон осіб призовного віку. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, готуються повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

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