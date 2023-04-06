Білорусь залишили три російські літаки МіГ-31К — «Беларускі Гаюн»

З території Білорусі до рф вилетіли три російські винищувачі МіГ-31К.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Літаки знаходились у Білорусі з 13 грудня 2022 року та за цей час здійснили 39 вильотів. Часто саме через зліт цих винищувачів в Україні оголошували повітряну тривогу.

На той момент це була вже друга зміна МіГ-31 на території Білорусі. Раніше три винищувачі прилітали до країни 16 жовтня 2022 року і пробули там 46 днів.

Нагадаємо, літак МіГ-31 — основний носій ракет комплексу «Кинджал», які складно збивати українській ППО. Chas News розповідав, що відомо про гіперзвуковий комплекс російської армії «Кинджал» та які його особливості.

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