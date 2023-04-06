Німецькі компанії готові долучатися до відбудови енергоінфраструктури України

Німецькі компанії готові долучатися до відбудови об’єктів енергетичної інфраструктури України, що зазнала пошкоджень внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Залучення іноземного бізнесу до відбудови України є вкрай необхідним для економіки в умовах воєнного стану. Вдячний німецьким колегам за послідовну підтримку реформи децентралізації. Вона ще триває і я сподіваюся, що ми разом зможемо її ефективно запровадити. Філософія німецького уряду в тому, що сильна громада стає самостійною, дбає про свої інтереси і впливає на прийняття рішень. Зокрема, це стане важливим при імплементації реформи містобудування та підготовці об’єктів інфраструктури до відновлення», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Основна увага під час зустрічі була зосереджена на питанні залучення представників німецьких компаній до проєктів з відбудови України. Зокрема, йдеться про питання пасивного захисту енергетичної інфраструктури, розвиток проєктів малої генерації та пошук нових логістичних шляхів. Зауважується, що якнайшвидшому відновленню має сприяти цифровізація всіх процесів, яка стане запорукою прозорості та запобігатиме корупційним ризикам.

Міністр нагадав, що завдяки фінансовій підтримці німецьких партнерів українська сторона вже спільно реалізовує проєкти, які зміцнюють сталість громад та муніципальних установ. Зокрема, у сферах охорони здоров’я, соціальних питань та адміністративних послуг. Це дозволяє органам місцевої влади ефективно реагувати на виклики, які виникли з повномасштабним вторгненням.