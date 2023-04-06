Остап Ступка напідпитку скоїв ДТП: актора відправили під нічний домашній арешт

Сьогодні, 6 квітня, українському актору Остапу Ступці, який влаштував ДТП напідпитку, обирали запобіжний захід.

Шевченківський районний суд Києва відправив його під нічний домашній арешт, повідомляє «Суспільне».

Він перебуватиме під арештом два місяці — до 5 квітня. У цей період він не має покидати домівку з 22:00 до 06:00. Повну ухвалу суд має оголосити 11 квітня.

Після звільнення у залі суду Ступка пообіцяв надавати допомогу потерпілому.

«Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення», — заявив актор.

Нагадаємо, 4 квітня, Ступка у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі столиці. На своєму Range Rover актор натрапив на машину Mitsubishi, яка стояла на зупинці. У ній перебував чоловік, якого доставили в лікарню з численними травмами.

Так, Ступці оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння. Йому загрожує До трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем від до п’яти років.

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