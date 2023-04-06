Вінницькі енергетики отримали 45 тонн обладнання для відновлювальних робіт

АТ «Вінницяобленерго» отримало чергову партію енергетичного обладнання вагою близько 10, 4 млн тонн, загалом компанії було передано майже 45 тонн енергообладнання.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Хорватія запропонувала лікувати українських військових
«Завдяки цьому обладнанню енергетики зможуть швидше ліквідовувати наслідки обстрілів. Відповідно швидше буде відновлюватися стабільна робота енергетичної інфраструктури Вінниччини. Вдячний енергетикам за професіоналізм та цілодобову роботу, а нашим міжнародним партнерам – за постійну підтримку та допомогу», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зазначається, що вантаж включає трансформатори, генератори, ізолятори, кабель, а також високовольтні обмежувачі перенапруг. Ця гуманітарна допомога надійшла до України з Литви, Фінляндії, Молдови, Словенії, Норвегії, Німеччини та Латвії.
- Україна започатковує нову державну політику з розмінування територій
- Німецький Bayer інвестує в Україну €60 мільйонів
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- Великдень 2023: дата свята, традиції та звичаї
- У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
- «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
- Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
- Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф
- У Франції видали підручник-самовчитель української мови