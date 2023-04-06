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Вінницькі енергетики отримали 45 тонн обладнання для відновлювальних робіт

06.04.2023

АТ «Вінницяобленерго» отримало чергову партію енергетичного обладнання вагою близько 10, 4 млн тонн, загалом компанії було передано майже 45 тонн енергообладнання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Завдяки цьому обладнанню енергетики зможуть швидше ліквідовувати наслідки обстрілів. Відповідно швидше буде відновлюватися стабільна робота енергетичної інфраструктури Вінниччини. Вдячний енергетикам за професіоналізм та цілодобову роботу, а нашим міжнародним партнерам – за постійну підтримку та допомогу», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що вантаж включає трансформатори, генератори, ізолятори, кабель, а також високовольтні обмежувачі перенапруг. Ця гуманітарна допомога надійшла до України з Литви, Фінляндії, Молдови, Словенії, Норвегії, Німеччини та Латвії.

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