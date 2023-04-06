СБУ затримала трьох агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні (фото)

Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували агресію рф, на Київщині та Одещині.

Про це повідомили у СБУ.

Зловмисники з анонімних акаунтів поширювали у соцмережах ворожі заклики та пропагандистські повідомлення російських інтернет-ресурсів.

Так, на Київщині СБУ викрила переселенку з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. В одному з акаунтів зловмисниця намагалася дискредитувати ЗСУ та поширювала неправдиві історичні факти про Україну. Цей ресурс був орієнтований на користувачів з країн ЄС.

Також правоохоронці затримали прокремлівського агітатора з Бучі. У забороненій соцмережі «Одноклассники» він виправдовував злочини росіян та популяризував «вагнерівців» і їх главу Пригожина.

За даними правоохоронців, під час окупації цей чоловік із родиною втік до Прикарпаття. При цьому соцмережі він шкодував, що росіянам не вдалось захопити Київ та скинути «нацистський режим».

А місцевий житель Одещини у соцмережі «Вконтакте» закликав знищувати урядові будівлі у Києві, а також поширював заборонену комуністичну символіку. Йому повідомили про підозру за дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу, а також за поширення комуністичної символіки.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.