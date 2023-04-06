У Чернівецькій області встановлюють 120-метровий міст на дорозі до Румунії

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України працює у Чернівецькій області над облаштуванням 120-метрового тимчасового мосту на дорозі до Румунії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Працюємо на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під’їздом до пункту пропуску «Вадул-Сірет» у селі Глиниця Чернівецького району. Зі збірних металевих конструкцій, які агентство відновлення отримало від Норвегії, тут буде скомбіновано 120 метровий міст через гірську річку Прут. Робимо переправу типу acrow/bailey, яка підходить для пересування вантажівок», – йдеться в повідомленні.

В агентстві уточнили, що наразі тривають підготовчі роботи – підрядник влаштовує під’їзні шляхи до тимчасової споруди. Також на об’єкт доставлено 100-тонний кран для влаштування буронабивних паль, що дозволяє розпочати етап будівництва опор тимчасового мосту.

Встановлення об’єкту розвантажить міжнародну трасу до пункту пропуску на українсько-румунському кордоні «Порубне-Сірет» та відкриє короткий шлях до МАПП «Красноїльськ – Вікову де Сус».

Крім цього, міст дозволить відновити сполучення між населеними пунктами Чернівецької області. Через особливості ландшафту та річища Пруту навіть найкоротший об’їзний шлях до Глиниці становить кілька десятків кілометрів.

«Поліпшення логістики Україна – ЄС є одним із пріоритетів агентства відновлення під час війни, так само як і створення «доріг життя» у прифронтових областях. Від якісного автомобільного сполучення з європейськими державами в умовах блокування морської торгівлі залежить товарообіг України та швидкість доставки допомоги від союзників», – додали у відомстві.