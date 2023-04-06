Латвія профінансувала відновлення семи будинків у селі Ягідному, де був «підвал смерті»

Латвійська Республіка профінансувала відновлення семи вщент зруйнованих будинків у селі Ягідне на Чернігівщині, мешканців якого російські загарбники місяць тримали у підвалі місцевої школи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У Ягідному повністю зруйновано 16 будинків селян. Минулого року ми уклали меморандум із Латвійською Республікою, яка виділила нам будівельні матеріали для відбудови семи будинків. На сьогодні один будинок уже повністю зведений, два наступні будуються”, – повідомила голова Іванівської громади Олена Швидка.

Вона додала, що нові будинки будуть однотипними, загальною площею 60 квадратних метрів.

Загалом через бойові дії та обстріли у Ягідному було пошкоджено 173 домогосподарства. 16 — зруйновано повністю. Станом на кінець березня у Ягідному відремонтували 67 квартир та 34 приватних будинки.