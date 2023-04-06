Мінвідновлення працює над запровадженням прозорих умов для ефективної відбудови

Державна антикорупційна програма передбачає розробку та удосконалення понад 10 нових цифрових інструментів для Міністерства відновлення, що запроваджують прозорі умови для ефективної відбудови.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Хорватія запропонувала лікувати українських військових

«Для міністерства антикорупційна програма передбачає розробку та удосконалення понад 10 нових цифрових інструментів: онлайн платформ, порталів та електронних реєстрів, які дозволятимуть моніторити процес відбудови, отримувати послуги у сфері містобудування тощо. Йдеться про створення умов для прозорого і підзвітного відновлення шляхом цифровізації та автоматизації всіх процесів та послуг», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Деркач додав, що в межах реалізації програми міністерство вже працює над розробкою нормативно-правової основи для моніторингу якості робіт з відновлення, запровадженням онлайн-платформи для збору та публікації відкритих даних про виконання таких робіт, а також впровадженням цифрового інструменту управління відбудовою із публічним доступом до інтерактивної мапи робіт.