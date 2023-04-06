Маляр розповіла, що стоїть за словами «ситуація в Бахмуті під контролем»

У Міноборони пояснили, як приймаються оперативні рішення та формуються задачі для військових на Бахмутському напрямку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації», — зазначила Маляр.

За її словами, військові цілодобово моніторять оперативну ситуацію та доповідають у штаби, де постійно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації. За цими даними штаби прогнозують подальші дії окупантів та ймовірні загрози.

Маляр уточнює, що оперативну інформацію та аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке контролює в тому числі і Бахмутський напрямок.

Командування на спираючись на аналіз зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей ухвалює оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

«Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова «ситуація під контролем» — так і є», — резюмувала Маляр.

Пригожин визнав, що ЗСУ надійно обороняють Бахмут

Також засновник ПВК «Вагнер» Пригожин визнав, що ні про який наступ окупантів на Бахмутському напрямку не йдеться через оборону ЗСУ.

«Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста», — зазначив Пригожин.

За його словами, проблема росіян зараз у неорганізованому командуванні, нестачі боєприпасів та у захисті зайнятих флангів.

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