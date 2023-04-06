Про план контрнаступу ЗСУ знають не більше п’яти людей — Данілов

Інформація щодо початку та напрямків українського контрнаступу — закрита, нею володіють не більше пʼяти людей.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

«Коли почнуться ті чи інші військові дії, військові операції? На сьогодні я вам можу впевнено казати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час — це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі», — заявив Данілов.

Він зауважив, що в росії хвилюються щодо «подій, які будуть відбуватися надалі».

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що не було жодного витоку правдивої інформації щодо планів українських військових.

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