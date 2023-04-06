У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував рідних доньок

Правоохоронці повідомили про підозру священнослужителю одного з храмів УПЦ МП Дніпра за розбещення неповнолітніх доньок.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Після смерті дружини священник упродовж тривалого часу розбещував своїх доньок, коли залишався з ними вдома наодинці. Дівчата віком 13 та 15 років розповіли про це старшому брату, який і повідомив правоохоронцям.

«За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням «зеленої кімнати» інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася», — повідомили у прокуратурі.

Наразі священнослужителя затримали, а постраждалі дівчата перебувають під наглядом лікарів.

Прокурор направив до суду клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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