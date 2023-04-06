Сі Цзіньпін готовий говорити із Зеленським, коли буде слушний час — фон дер Ляєн

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що готовий говорити з президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером КНР.

«Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це…Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент», — розповіла глава Єврокомісії.

Також після візиту президента Франції до Китаю Сі Цзіньпін завив, що готовий «наполегливо працювати» для припинення війни в Україні, пише Reuters.

«Президент (Макрон — Прим. ред.) та Сі домовилися «наполегливо працювати», щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів за повного дотримання міжнародного права», — розповіло французьке дипломатичне джерело.

Співрозмовник додав, що лідери держав домовилися й надалі вести переговори. Глава КНР також заявив французькому президенту, що готовий говорити із Зеленським.

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