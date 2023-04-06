7 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 квітня

Сьогодні — Всесвітній день здоров’я.

Словенія відзначає День прапора.

В Руанді — День пам’яті жертв геноциду.

В Бельгії — День ветеранів.

У Вірменії святкують День материнства та краси.

Танзанія відзначає День шейха Абейда Амані Каруме.

У Мозамбіку — Жіночий день.

В США — Національний день пива. Його відзначають у річницю набуття чинності закону Каллена-Гаррісона 1933 року. Він узаконив продаж пива із вмістом алкоголю 3,2%. Президент США Теодор Рузвельт, коли підписував закон, промовив: «Думаю, зараз саме час випити пива».

Яке релігійне свято 7 квітня

Сьогодні християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Воно присвячене благій вістці , яку отримала Діва Марія від архангела Гавриїла про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого.

В православ’ї Благовіщення є третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового. Його завжди святкують 7 квітня — за дев’ять місяців до Різдва Христова.

В цей день ще триває Великий піст перед Великоднем, але церковий устав дозволяє на Благовіщення їсти рибу і випити келих вина.

День ангела 7 квітня

Іменини в цей день святкують Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Феодосій, Пелагея.

Які історичні події стались 7 квітня

1348 — у Празі засновано Карлів університет — перший у Центральній Європі.

1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 — у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 — виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 — фашистська Італія напала на Албанію.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

1957 — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 — Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 — символічна дата народження інтернету.

1989 — у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 — американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Хто народився 7 квітня

1506 — Франциск Ксав’єр, католицький святий, місіонер.

1770 — Вільям Вордсворт, англійський поет.

1889 — Габріела Містраль, чилійська поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури 1945 року.

1893 — Аллен Даллес, американський державний діяч, директор ЦРУ (1953—1961).

1915 — Біллі Голідей, американська джазова співачка.

1930 — Ів Роше, французький підприємець, засновник корпорації Yves Rocher.

1938 — Фредді Габбард, американський джазовий музикант.

1939 — Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер.

1954 — Джекі Чан, американський кіноактор.

1964 — Рассел Кроу, австралійський актор.

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