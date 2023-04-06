7 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 квітня
Сьогодні — Всесвітній день здоров’я.
Словенія відзначає День прапора.
В Руанді — День пам’яті жертв геноциду.
В Бельгії — День ветеранів.
У Вірменії святкують День материнства та краси.
Танзанія відзначає День шейха Абейда Амані Каруме.
У Мозамбіку — Жіночий день.
В США — Національний день пива. Його відзначають у річницю набуття чинності закону Каллена-Гаррісона 1933 року. Він узаконив продаж пива із вмістом алкоголю 3,2%. Президент США Теодор Рузвельт, коли підписував закон, промовив: «Думаю, зараз саме час випити пива».
Яке релігійне свято 7 квітня
Сьогодні християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Воно присвячене благій вістці , яку отримала Діва Марія від архангела Гавриїла про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого.
В православ’ї Благовіщення є третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового. Його завжди святкують 7 квітня — за дев’ять місяців до Різдва Христова.
В цей день ще триває Великий піст перед Великоднем, але церковий устав дозволяє на Благовіщення їсти рибу і випити келих вина.
День ангела 7 квітня
Іменини в цей день святкують Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Феодосій, Пелагея.
Які історичні події стались 7 квітня
1348 — у Празі засновано Карлів університет — перший у Центральній Європі.
1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.
1795 — у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.
1906 — виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.
1939 — фашистська Італія напала на Албанію.
1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
1957 — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.
1963 — Югославія проголошена соціалістичною республікою.
1969 — символічна дата народження інтернету.
1989 — у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.
2003 — американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.
Хто народився 7 квітня
1506 — Франциск Ксав’єр, католицький святий, місіонер.
1770 — Вільям Вордсворт, англійський поет.
1889 — Габріела Містраль, чилійська поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури 1945 року.
1893 — Аллен Даллес, американський державний діяч, директор ЦРУ (1953—1961).
1915 — Біллі Голідей, американська джазова співачка.
1930 — Ів Роше, французький підприємець, засновник корпорації Yves Rocher.
1938 — Фредді Габбард, американський джазовий музикант.
1939 — Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер.
1954 — Джекі Чан, американський кіноактор.
1964 — Рассел Кроу, австралійський актор.
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