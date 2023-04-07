Білорусь перекинула свої танки до кордону з Литвою — «Беларускі Гаюн»

Білорусь направила до литовського кордону щонайменше 10-15 танків, а також БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За інформацією джерела, у ніч з 5 на 6 квітня на залізничну станцію «Гудогай, що 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями техніки Збройних сил Білорусі.

За даними групи, до кордону з Литвою перекинута техніка 120 бригади ЗС Білорусі, яка дислокується районі Уруччя (Мінськ).

Нагадаємо, раніше міністр оборони рф Сергій Шойгу повідомляв, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандер», які можуть завдавати ядерних ударів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.