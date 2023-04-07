Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 квітня

07.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 480 окупантів, два танки та высым артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків — 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем — 2722 (+8) од,
  • РСЗВ — 533 (+1) од,
  • засоби ППО — 281 (+0) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4).
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери / warships — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 304 (+2).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 