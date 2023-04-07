Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 квітня

За минулу добу українські військові знищили 480 окупантів, два танки та высым артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,

танків — 3633 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,

артилерійських систем — 2722 (+8) од,

РСЗВ — 533 (+1) од,

засоби ППО — 281 (+0) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4).

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери / warships — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,

спеціальна техніка — 304 (+2).

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