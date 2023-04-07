Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 квітня

За минулу добу українські військові знищили 480 окупантів, два танки та высым артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,
- артилерійських систем — 2722 (+8) од,
- РСЗВ — 533 (+1) од,
- засоби ППО — 281 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4).
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери / warships — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,
- спеціальна техніка — 304 (+2).
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