Привітання з Благовіщенням 2023: картинки та вірші

Благовіщення відзначають щороку 7 квітня – одне з 12 найважливіших свят. Символом свята є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

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Привітання з Благовіщенням 2023 Привітання з Благовіщенням 2023

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Нехай цей день принесе вам нові надії та почуття радості, а світлий промінь мирного благовістя наповнить ваші серця та душі. Нехай Бог благословить вас та ваші родини, а Його милість і благодать заповнять ваші життя добром, любов’ю та щастям.

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Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона “жона”,

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

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Привітання з Благовіщенням 2023

Привітання з Благовіщенням 2023

Привітання з Благовіщенням 2023, картинки

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Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в’ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!

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З прекрасним святом — Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі та тільки вірна любов.

***

Привітання з Благовіщенням 2023

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як у ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

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У день Благовіщення – радій народ,

Сходіть до церкви, не забудьте.

Благословенним буде до вас Господь,

Живіть в щасті і в здоров’ї будете!

Від роботи відпочивайте,

Храм Господній відвідайте.

Вклоніться, помоліться,

І один одному посміхніться.

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Привітання з Благовіщенням 2022

Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

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Сьогодні в цей святий, в світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!

***

У таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу побажати Вам умиротворення, очищення душі та негативних думок і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, хай оселя наповнюється тільки любов’ю, взаєморозумінням і щастям.

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Привітання з Благовіщенням 2023

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,

Щоб не прийшла до вас в будинок біда,

Щоб нудьга чужою вам була,

І радість вас знайти змогла!

***

Привітання з Благовіщенням 2022

Привітання з Благовіщенням 2022