Привітання з Благовіщенням 2023: картинки та вірші

Благовіщення відзначають щороку 7 квітня – одне з 12 найважливіших свят. Символом свята є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.
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Привітання з Благовіщенням 2023Привітання з Благовіщенням 2023
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Нехай цей день принесе вам нові надії та почуття радості, а світлий промінь мирного благовістя наповнить ваші серця та душі. Нехай Бог благословить вас та ваші родини, а Його милість і благодать заповнять ваші життя добром, любов’ю та щастям.
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Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона “жона”,
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Привітання з Благовіщенням 2023
Привітання з Благовіщенням 2023
Привітання з Благовіщенням 2023, картинки
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в’ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!
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З прекрасним святом — Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі та тільки вірна любов.
***
Привітання з Благовіщенням 2023
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як у ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
***
У день Благовіщення – радій народ,
Сходіть до церкви, не забудьте.
Благословенним буде до вас Господь,
Живіть в щасті і в здоров’ї будете!
Від роботи відпочивайте,
Храм Господній відвідайте.
Вклоніться, помоліться,
І один одному посміхніться.
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Привітання з Благовіщенням 2022
Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!
***
Сьогодні в цей святий, в світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!
***
У таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу побажати Вам умиротворення, очищення душі та негативних думок і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, хай оселя наповнюється тільки любов’ю, взаєморозумінням і щастям.
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Привітання з Благовіщенням 2023
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.
Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла до вас в будинок біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!
***
Привітання з Благовіщенням 2022
Привітання з Благовіщенням 2022
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