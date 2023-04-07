Український гральний бізнес у березні сплатив 423,5 млн грн податків

Гральний бізнес сплатив понад 423,5 млн грн податків до державного бюджету України в березні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Це все ще мало, але у два рази більше, ніж за весь 2021 рік. Це 60% від всього, що надійшло за 2022-й рік.

За січень-березень цього року вже зібрали на понад 200 млн грн більше, ніж за минулі два роки. Але, сподіваюсь, на графіку всі бачать, як зросли платежі, коли почали досліджувати цю тематику