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Україна запустила до Польщі перший тестовий поїзд євроколією

07.04.2023

З п’ятого квітня українські та польські залізничники спільно провели тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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У поїздку вирушає поїзд, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом «Укрзалізниці» на українській колії, який у свою чергу довезе пасажирів до Львова.

Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дасть змогу задовольнити попит українців, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

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