DOROFEEVA відкриє весняний сезон в Osocor: під час виступу відбудеться благодійний аукціон

У квітні розпочнеться новий весняний концертний сезон в Osocor Residence, у якому його команда продовжить збирати кошти для купівлі «пташок» Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ. 28 квітня гостей резиденції наповнить «сенсами» найпопулярніша сучасна українська артистка DOROFEEVA. Вона представить у Києві нову концертну програму.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Попри масовані обстріли росії та блекаути, Osocor Residence продовжував працювати протягом буремного 2022-го, аби допомагати Захисникам та цивільним, які постраждали через війну. Взимку тут відкрили зимову резиденцію Osocor Winter Residence: London Story. Там влаштували особливе свято — з максимальною економією електроенергії, можливістю безпечного укриття та підтримкою ЗСУ.

Новий сезон в Osocor буде присвячений українській музиці та українським артистам. 28 квітня його відкриє DOROFEEVA.

Життя артистки цьогоріч сповнили нові сенси, саме їх вона втілила у своїй музиці. 2022-го вона випустила нові пісні, які швидко стали хітами «Різнокольорова», «Думи», «Крапають», «У твоїй душі», «Щоб не було», «вотсап» і надихнули не зупинятися, а йти разом до перемоги.

Цьогоріч DOROFEEVA зібрала 17 солд-аутів в українському турі, де збирала кошти для проекту Superhumans – українського медичного центру для людей травмованих на війні, який спеціалізується на протезуванні, реабілітації, реконструктивній хірургії та лікуванні посттравматичних розладів.

Концерт в Osocor Residence так само буде благодійним. Під час виступу артистки відбудеться аукціон з унікальними лотами. Кошти, виручені з їхнього продажу, підуть на купівлю «пташок» Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

На території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом.

Приходьте почути улюблені хіти, відшукати власні сенси та допомогти українським Захисникам!

Kвитки: http://bit.ly/40ZB5jb