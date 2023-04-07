На Донеччині СБУ затримала російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Нею виявилася мешканка Торецька, яку ворог завербував на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

Крім того, вона передавала агресору координати місцевих шкіл і дитячих садочків. У серпні 2022 року за її «наводкою» окупанти обстріляли ракетами один із навчальних закладів.

Після обстрілів агентка передавала ворогу фото з наслідками обстрілів.

У разі захоплення регіону росіяни обіцяв своїй поплічниці «посаду» у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

При обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об’єктів.

Колаборантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування триває.

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