Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 року: дата, історія і традиції

У п’ятницю, 7 квітня віряни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм, це свято присвячене благій звістці, яку дізналася Діва Марія від ангела — що саме вона народить Сина Божого. Відразу після цього Марія завагітніла від Святого Духа, а через 9 місяців на Різдво народила Ісуса. Це свято символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення, вдячності та віри у Божі задуми. У народному розумінні Благовіщення — початок весняно-літнього півріччя.
Chas News розповідає, які традиції цього свята та що можна і не можна робити у цей день.
Благовіщення Пресвятої Богородиці: значення свята
Свято Благовіщення пов’язане з великою подією в житті Діви Марії та всього людства. Майбутню Богородицю виховували в храмі Єрусалиму, куди її віддали батьки, коли дівчинці виповнилося три роки. Давши обітницю Всевишньому, Марія залишалася дівою. А тому зі своїм названим чоловіком Йосипом вона вела скромне і благочестиве життя.
Явище, коли Архангел Гавриїл явився перед Дівою, щоб розповісти їй благу вість, описане в Євангелії від Луки. Першими словами, які Марія почула від ангела, були: «Радуйся, Благодатна! Господь з тобою». Спочатку вона злякалася через те, що повинна народити Месію, але все ж прийняла Божу волю: «Так буде Мені по слову твоєму».
Згідно з православною церквою, зачаття Ісуса Христа стало спокутуванням гріхопадіння Єви, яка є прародителькою людства. Дату 25 квітня обрали невипадково. Між нею та 25 грудня (Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарями) — рівно дев’ять місяців. Для вірян Благовіщення Пресвятої Богородиці — символ втілення Господа в людському світі, початок відкуплення гріхів.
В деяких країна навіть починали відлік Нового року від дати Благовіщення. Наприклад, така дата існувала в Англії до середини 18 століття.
Що потрібно зробити у Благовіщення Пресвятої Богородиці
Українці на Благовіщення Пресвятої Богородиці традиційно ходять до церкви і святять там сіль. Освячену Благовіщенську сіль витрачають економно. Вважається, що вона може зцілювати хворих. Також такою сіллю можна посолити весільний коровай, щоб молоді завжди були разом.
Також існує традиція випускати в день свята голубів. З давніх-давен люди думали, що птахи долетять до неба і розкажуть ангелам-охоронцям про все хороше, що сталося за рік.
Серед християн існує думка, що на свято Благовіщення відкриваються небеса і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини, надати допомогу в великих справах. Багато вірян навіть здійснюють паломництво до святих місць.
У цей день можна з’їсти страву з риби. Також дозволяється вживати оливкову олію і навіть випити трохи вина.
Збирати лікарські трави, адже у цей день їхня зцілююча сила подвоюється.
Жінкам рекомендується вимовити ім’я свого чоловіка 40 разів протягом дня, тоді наступного року в сім’ї будуть мир та щастя.
Загалом наші предки намагалися провести Благовіщення в хорошому настрої і в колі друзів. Також бажано уникати сварок і не лихословити, не обдурювати близьких і не займатися важкою роботою.
Що не можна робити у Благовіщення Пресвятої Богородиці
- Не робіть важку роботу по дому
- Краще не їхати з дому, працювати на землі чи підрізати дерева цього дня.
- Не беріть у борг і не позичайте гроші.
- Утримайтеся від стрижки та фарбування волосся.
- Не шийте, не в’яжіть і не готуйте їжу цього дня, приготуйте все напередодні.
- Не надягайте новий одяг у цей день, оскільки він може забруднитись або порватися.
Головні прикмети цього дня
- Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.
- Якщо вранці туман, то очікується великий розлив річок та струмків.
- Сонячний, безхмарний день на Благовіщення віщує грозове та пожежне літо.
- Морозний день на Благовіщення обіцяє добрий урожай вівса.
- Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.
- Мало зірок на небі на Благовіщення – то буде мало яєць.
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