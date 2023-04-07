Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 року: дата, історія і традиції

У п’ятницю, 7 квітня віряни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм, це свято присвячене благій звістці, яку дізналася Діва Марія від ангела — що саме вона народить Сина Божого. Відразу після цього Марія завагітніла від Святого Духа, а через 9 місяців на Різдво народила Ісуса. Це свято символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення, вдячності та віри у Божі задуми. У народному розумінні Благовіщення — початок весняно-літнього півріччя.

Chas News розповідає, які традиції цього свята та що можна і не можна робити у цей день.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: значення свята

Свято Благовіщення пов’язане з великою подією в житті Діви Марії та всього людства. Майбутню Богородицю виховували в храмі Єрусалиму, куди її віддали батьки, коли дівчинці виповнилося три роки. Давши обітницю Всевишньому, Марія залишалася дівою. А тому зі своїм названим чоловіком Йосипом вона вела скромне і благочестиве життя.

Явище, коли Архангел Гавриїл явився перед Дівою, щоб розповісти їй благу вість, описане в Євангелії від Луки. Першими словами, які Марія почула від ангела, були: «Радуйся, Благодатна! Господь з тобою». Спочатку вона злякалася через те, що повинна народити Месію, але все ж прийняла Божу волю: «Так буде Мені по слову твоєму».

Згідно з православною церквою, зачаття Ісуса Христа стало спокутуванням гріхопадіння Єви, яка є прародителькою людства. Дату 25 квітня обрали невипадково. Між нею та 25 грудня (Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарями) — рівно дев’ять місяців. Для вірян Благовіщення Пресвятої Богородиці — символ втілення Господа в людському світі, початок відкуплення гріхів.

В деяких країна навіть починали відлік Нового року від дати Благовіщення. Наприклад, така дата існувала в Англії до середини 18 століття.

Що потрібно зробити у Благовіщення Пресвятої Богородиці

Українці на Благовіщення Пресвятої Богородиці традиційно ходять до церкви і святять там сіль. Освячену Благовіщенську сіль витрачають економно. Вважається, що вона може зцілювати хворих. Також такою сіллю можна посолити весільний коровай, щоб молоді завжди були разом.

Також існує традиція випускати в день свята голубів. З давніх-давен люди думали, що птахи долетять до неба і розкажуть ангелам-охоронцям про все хороше, що сталося за рік.

Серед християн існує думка, що на свято Благовіщення відкриваються небеса і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини, надати допомогу в великих справах. Багато вірян навіть здійснюють паломництво до святих місць.

У цей день можна з’їсти страву з риби. Також дозволяється вживати оливкову олію і навіть випити трохи вина.

Збирати лікарські трави, адже у цей день їхня зцілююча сила подвоюється.

Жінкам рекомендується вимовити ім’я свого чоловіка 40 разів протягом дня, тоді наступного року в сім’ї будуть мир та щастя.

Загалом наші предки намагалися провести Благовіщення в хорошому настрої і в колі друзів. Також бажано уникати сварок і не лихословити, не обдурювати близьких і не займатися важкою роботою.

Що не можна робити у Благовіщення Пресвятої Богородиці

Не робіть важку роботу по дому

Краще не їхати з дому, працювати на землі чи підрізати дерева цього дня.

Не беріть у борг і не позичайте гроші.

Утримайтеся від стрижки та фарбування волосся.

Не шийте, не в’яжіть і не готуйте їжу цього дня, приготуйте все напередодні.

Не надягайте новий одяг у цей день, оскільки він може забруднитись або порватися.

Головні прикмети цього дня

Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.

Якщо вранці туман, то очікується великий розлив річок та струмків.

Сонячний, безхмарний день на Благовіщення віщує грозове та пожежне літо.

Морозний день на Благовіщення обіцяє добрий урожай вівса.

Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.

Мало зірок на небі на Благовіщення – то буде мало яєць.

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