В Ірпені викладачка податкового університету відмовилась вести лекцію українською

Днями у Державному податковому університеті в Ірпені викладачка Любов Воробйова відмовилась читати студентам лекцію з філософії українською мовою.

Відеозапис з лекції філософії студенти опублікували у соцмережах.

На відео, одна із першокурсниць попросила викладачку перейти на українську, але та відмовилась. Натомість професорка запропонувала студентам самостійно вчити філософію і сказала, що на іспиті говоритиме російською.

«Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в «мудлі», і в підручниках все подається українською мовою — будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов’язково розмовляти російською мовою», — відповіла Воробйова.

Після дискусії викладачка попросила студентів зайти на платформу Moodle і самостійно прочитати тему «Філософія суспільства», а в кінці пари — написати тести.

«Зі всіма студентами спілкуюсь українською мовою, але у зв‘язку з тим, що я 35 років викладала філософію російською – це поза моєю свідомістю. Я навіть не фіксую, що перейшла на російську мову. Зараз є дуже багато можливостей опановувати філософію мовою, якою вам зручно. Якщо вам це дуже ріже слух, разрешаю не присутствовать», — також сказала Любов.

Після розголосу у соцмережах Студентський Парламент ДПУ повідомив, що Адміністрація вишу «вживає відповідних заходів».

«Викладача відсторонено від можливості виконання посадових обов’язків і за результатами службового розслідування будуть вжиті відповідні заходи», — написав Студентський Парламент ДПУ в Instagram.

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